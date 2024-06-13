Предприятие в Павлове получит 20 млн рублей на обновление станков Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ПАО "Медико-инструментальный завод им. Горького" в поселке Тумботино в Павловском районе Нижегородской области получит льготный заем в 20 млн рублей на обновление станков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Продукция предприятия используется в разных отраслях медицины: общей, сердечно-сосудистой, детской хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, урологии, стоматологии, косметологии и ветеринарии. Изделия завода включены в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности РФ.

На средства займа регионального Фонда развития промышленности завод закупит оснастку для станков, комплектующие, а также расходные материалы и сырье для производства медицинских ножниц.

"Импортозамещение в медицинской промышленности необходимо для поддержания безопасности в важнейшей сфере здоровья людей. Поэтому господдержке этой отрасли уделяем особое внимание", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Напомним, новый бетонный завод построили в Дзержинске.