Предприятие в Павлове получит 20 млн рублей на обновление станков

Фото:
ПАО "Медико-инструментальный завод им. Горького" в поселке Тумботино в Павловском районе Нижегородской области получит льготный заем в 20 млн рублей на обновление станков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Продукция предприятия используется в разных отраслях медицины: общей, сердечно-сосудистой, детской хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, урологии, стоматологии, косметологии и ветеринарии. Изделия завода включены в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности РФ.
На средства займа регионального Фонда развития промышленности завод закупит оснастку для станков, комплектующие, а также расходные материалы и сырье для производства медицинских ножниц.
"Импортозамещение в медицинской промышленности необходимо для поддержания безопасности в важнейшей сфере здоровья людей. Поэтому господдержке этой отрасли уделяем особое внимание", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Напомним, новый бетонный завод построили в Дзержинске.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+