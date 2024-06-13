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Экономика

"Нижэкотранс" поставит 20 трамваев на Кубань

27 июня 2024 17:55  [118] Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородско-белорусское предприятие по производству электротранспорта "Нижэкотранс" в Вормсе планирует поставить 20 трамваев в Краснодарский край. Об этом в своем Теlegram-канале заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, "Нижэкотранс" выходит на межрегиональный уровень.

"Договорились о сборке и поставке 20 односекционных трамвайных вагонов для Краснодарского края. Сейчас коллеги на финальной стадии подготовки контракта. Продолжают совершенствовать процессы, чтобы выходить с предложениями и на другие регионы", - пояснил губернатор.

Глава региона добавил, что сборка электротранспорта для Нижнего Новгорода продолжается, заказ объемный.

Как пишет ТАСС, нижегородские трамваи будут поставлены в Краснодарский край до 25 декабря 2024 года.

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Теги:
Промышленность Трамвай
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