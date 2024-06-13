"Нижэкотранс" поставит 20 трамваев на Кубань

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Нижегородско-белорусское предприятие по производству электротранспорта "Нижэкотранс" в Вормсе планирует поставить 20 трамваев в Краснодарский край. Об этом в своем Теlegram-канале заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, "Нижэкотранс" выходит на межрегиональный уровень.
"Договорились о сборке и поставке 20 односекционных трамвайных вагонов для Краснодарского края. Сейчас коллеги на финальной стадии подготовки контракта. Продолжают совершенствовать процессы, чтобы выходить с предложениями и на другие регионы", - пояснил губернатор.
Глава региона добавил, что сборка электротранспорта для Нижнего Новгорода продолжается, заказ объемный.
Как пишет ТАСС, нижегородские трамваи будут поставлены в Краснодарский край до 25 декабря 2024 года.
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