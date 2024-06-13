Завод "Liebherr" в Нижегородской области могут закрыть с 1 сентября Экономика

Завод "Liebherr" в Дзержинске в Нижегородской области могут закрыть с 1 сентября. Об этом сообщается в паблике "Подслушано Пыра | Z" в Вконтакте.

На предприятии состоялось собрание трудового коллектива, где руководители компании сообщили о завершении прекращении деятельности предприятия.

При этом рабочих попросили подождать появления нового работодателя. По информации из некоторых источников, три корпуса завода в Дзержинске возьмет в аренду российская производственная компания.

"Из полуторатысячного коллектива на заводе осталось всего около 500 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, нижегородский ТРЦ "МЕГА" перешел в собственность Газпромбанка.