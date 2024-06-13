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Бизнес

"Русал" принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

28 июня 2024 07:42  [104] Бизнес

Фото: пользователя Moscow-live с сайта flickr.com

В ходе городового собрания акционеров "Русала" большинством голосов принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 года. Компания опубликовала данное решение на Гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

Согласно информации, за такое решение проголосовали 62,77% акционеров, против выступили 32,71%.

При этом ранее большинство акционеров "Русала" также проголосовали в пользу невыплаты промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Также было принято решение не выплачивать финальные дивиденды в 2022 году.

Последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года, их сумма составила $302 млн.

В рамках дивидендной политики "Русала" предполагается выплата 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

Напомним, "Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейшим акционером "Русала" с долей в 56,88% является холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. Кроме того, 25,52% акций принадлежат "Суал партнерс", free float - 17,59%.

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