Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 2 июля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Высокая пожароопасность установится местами в Нижегородской области на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 28 июня по 2 июля. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

На территориях с IV-V классами пожароопасности устанавливается запрет на посещение лесов. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территорий, проводить пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

В министерстве лесного хозяйства Нижегородской области рассказали, что за прошедшие сутки на землях лесного фонда зарегистрирован один лесной пожар. С начала пожароопасного сезона зафиксировано уже 10 лесных пожаров в разных районах области, причём в четырёх случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём, а ещё в трёх - поджог.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.