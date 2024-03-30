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Особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области

22 апреля 2024 09:53  [121]

Особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024 об особом противопожарном режиме вводятся ряд ограничений.

Так, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий.

Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы.

Документом также вводится обязательное патрулирование лесов.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите сухую траву и мусор, не бросайте окурки, горящие спички там, где есть сухая растительность. Поговорите с детьми об опасности игр с огнём", - напомнили в региональном МЧС.

Напомним, что особый противопожарный режим был снят в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

 

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