Особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024 об особом противопожарном режиме вводятся ряд ограничений.
Так, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий.
Запрещается выжигать траву, а также проводить другие пожароопасные работы.
Документом также вводится обязательное патрулирование лесов.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите сухую траву и мусор, не бросайте окурки, горящие спички там, где есть сухая растительность. Поговорите с детьми об опасности игр с огнём", - напомнили в региональном МЧС.
Напомним, что особый противопожарный режим был снят в Нижегородской области в сентябре 2023 года.
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