Два подростка на электросамокате спровоцировали ДТП в Советском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое 15-летних подростков на одном электросамокате спровоцировали ДТП в Советском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД Нижегородской области, авария произошла накануне вечером в районе дома №10 по улице Ванеева.

Ребята на СИМ пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и врезались в автомобиль Hyundai. В результате водитель и пассажирка самоката были госпитализированы в больницу с многочисленными ушибами.

Отметим, что своими действиями подростки нарушили и ПДД, и правила пользования электросамокатов. При движении по пешеходному переходу самокатчики, как и велосипедисты, обязаны спешиться. Кроме того, езда нескольких человек на одном СИМ запрещена. Привлекут ли детей или же их родителей к административной ответственности, в ГИБДД не уточнили.

Напомним, что список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД.