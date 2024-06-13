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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ

28 июня 2024 10:37  [102] Бизнес

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "Оценка рынка и расчёт бизнес-плана", который поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.

Расчёты производятся на основе усреднённых показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах. Также можно настроить необходимые параметры индивидуально.

Сейчас сервис предлагает более 300 типовых бизнес-планов, в которые включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объёмах выручки и прибыльности продаж, а также основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, расчёт кредитных обязательств и т.д.

Сервис наглядно покажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом, сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов, на какую прибыль можно рассчитывать. Данные платформа берёт от Росстата, ФНС России и 2ГИС.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат, влечёт риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса. Для эффективной работы необходим регулярный мониторинг рынка и конкурентов, а также других факторов.

Произвести онлайн-расчёты рыночной ниши и составить бизнес-план могут так представители малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые. Для последних на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход - для парикмахеров, визажистов, швей, фотографов, кондитеров и других.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.

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Теги:
бизнес МСП самозанятые
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