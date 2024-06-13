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Общество

Кстово и белорусский Полоцк стали городами-побратимами

28 июня 2024 10:54  [92] Общество

Фото: Администрация Кстовского округа

Кстово и белорусский Полоцк стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение было подписано накануне, сообщил в соцсетях глава МСУ Кстовского округа Иван Уланов.

"Закрепили официальным соглашением сложившиеся дружеские отношения с нашими братьями. Развитие теплых добрососедских отношений между городами, округами, странами, народами является залогом успешного процветания, взаимовыгодного развития во всех сферах жизни, залогом мира", - прокомментировал Иван Уланов.

Напомним, у Кстова уже установлены побратимские отношения с белорусским Новополоцком. Договор о партнёрстве и сотрудничестве между городами был подписан 7 сентября 2005 года.

Иван Уланов рассказал, что уже в этом году в рамках побратимских отношений ребята из Кстова поедут отдыхать в Беларусь, а в Кстовский район прибудут школьники из Новополоцка.

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Теги:
Белоруссия Кстово Побратим
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