Монтаж 50-метрового портового крана стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ИРГСНО

Монтаж одного из главных символов нижегородской Стрелки - Портового крана - стартовал недалеко от выставочного пакгауза. Об этом рассказали авторы концепции - команда Института развития городской среды Нижегородской области.

В ИРГСНО напомнили, что на территории Стрелки много лет располагался речной порт, и силуэты кранов неразрывно связаны с обликом этой территории. В 2010 году порт закрылся, и впоследствии все сооружения были снесены под строительство парковки нового стадиона. Теперь конструкция вернётся на своё историческое место в виде арт-объекта "Портовый кран".

Напомним, для воплощения идеи о возвращении крана на Стрелку в качестве арт-объекта был выбран портальный кран КПМ 30-35-10,5, найденный на территории завода "Красное Сормово".

На этой неделе на место сборки будущего арт-объекта прибыла первая партия элементов портального крана - основная часть портального П-образного основания: опорные ноги, колёсная база и крестовина. Рабочие монтируют его на месте будущего размещения.

Остальные части крана пока находятся на заводе, где производится их зачистка и окрашивание в фирменный цвет Стрелки.

Детали кран перевозят спецтехникой в несколько очередей, поскольку его высота составляет около 50 метров.

На время технических работ проход вдоль реки со стороны Волжской набережной будет закрыт.