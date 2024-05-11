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Общество

Арт-объект "Портовый кран" устанавливают на нижегородской Стрелке

14 мая 2024 09:31  [155] Общество

Фото: ИРГСНО

Один из символов нижегородской портовой Стрелки вернётся на своё историческое место в виде арт-объекта "Портовый кран". Об этом рассказали авторы концепции - команда Института развития городской среды Нижегородской области.

На территории Стрелки много лет располагался речной порт, и силуэты кранов неразрывно связаны с обликом этой территории. В 2010 году порт закрылся, и впоследствии все сооружения были снесены под строительство парковки нового стадиона.

Как рассказали в ИРГСНО, для воплощения идеи о возвращении крана на Стрелку в качестве арт-объекта был выбран портальный кран КПМ 30-35-10,5, найденный на территории завода "Красное Сормово".

Специалисты пояснили, что техническая приставка "портальный" означает установку крана на портал и рельсы для перемещения в зависимости от задач.

Согласно информации, кран будет размещён с Волжской стороны, недалеко от выставочного пакгауза. Монтажные работы там уже начались.

На время технических работ проход вдоль реки со стороны Волжской набережной будет закрыт.

Проект реализуется при поддержке правительства региона по заказу "Нижний 800".

Напомним, что нижегородская Стрелка открылась после масштабного благоустройства в 2021 году. А в июне 2022 года в восстановленных пакгаузах начали работу концертный зал и выставочные пространства.

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Теги:
Благоустройство Порт Стрелка
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