Юрий Шалабаев: "Этот праздник символизирует стремление к новым вершинам" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём молодежи.

"Дорогие нижегородцы! Сегодня День молодёжи!

Этот праздник символизирует энергию, амбиции и стремление к новым вершинам. В руках молодых сосредоточены огромные возможности, инновационные идеи и неиссякаемая сила, способная изменить мир.

Молодые люди, уже вышедшие из подросткового возраста, но не достигшие 35 лет, составляют около четверти населения нашего города. И Год молодёжи-2023, и Год семьи-2024 – это их время", - говорится в тексте поздравления.

"Я и сам стараюсь как можно чаще взаимодействовать с молодыми горожанами. Продолжаю встречи со студентами в рамках проекта "В контакте с молодёжью". У них столько идей! Это и патриотические, и социальные проекты, научные, экологические разработки. Я призываю всех, у кого есть полезные для города инициативы, участвовать в наших грантовых конкурсах – "Молодой Нижний", "Свети", "Открытый Нижний".

Сегодняшний день – это отличная возможность напомнить всем молодым горожанам, как важно верить в свои мечты и идти к ним, несмотря ни на что. Ваше стремление к самореализации, активное участие в общественной жизни и желание делать мир вокруг красивее и комфортнее ведут нас в будущее. С праздником!", - сказал глава города.