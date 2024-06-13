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Экономика

ЦБ РФ предложил создать Фонд поддержки банковского сектора

28 июня 2024 15:04  [107] Экономика

Центробанк России выступил с предложением создать Фонд поддержки банковского сектора, который позволит кредитным организациям избежать некоторых финансовых рисков. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, в выпущенном Центробанком докладе для общественных консультаций о регулировании кредитной концентрации отмечается, что некоторые крупные российские банки сконцентрировали свои кредитные портфели на корпоративных заёмщиках. По мнению специалистов, это опасно: даже крупные компании могут объявить дефолт, и таким образом лишить банки финансовой устойчивости и создать риски для всей финансовой системы.

ЦБ РФ разработал концепцию регулирования кредитной концентрации, рассчитанную вплоть до конца 2030 года. В частности, предлагается создать Фонд поддержки банковского сектора, развить инструменты кредитного страхования, внедрить так называемую "оранжевую зону" соблюдения нормативов концентрации.

Отмечается, что что 31 июля 2024 года участники рынка могут внести свои замечания к документу.

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Теги:
Банк России Банки
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