ЦБ РФ предложил создать Фонд поддержки банковского сектора

Центробанк России выступил с предложением создать Фонд поддержки банковского сектора, который позволит кредитным организациям избежать некоторых финансовых рисков. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, в выпущенном Центробанком докладе для общественных консультаций о регулировании кредитной концентрации отмечается, что некоторые крупные российские банки сконцентрировали свои кредитные портфели на корпоративных заёмщиках. По мнению специалистов, это опасно: даже крупные компании могут объявить дефолт, и таким образом лишить банки финансовой устойчивости и создать риски для всей финансовой системы.
ЦБ РФ разработал концепцию регулирования кредитной концентрации, рассчитанную вплоть до конца 2030 года. В частности, предлагается создать Фонд поддержки банковского сектора, развить инструменты кредитного страхования, внедрить так называемую "оранжевую зону" соблюдения нормативов концентрации.Отмечается, что что 31 июля 2024 года участники рынка могут внести свои замечания к документу.
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