Плавающие ставки по кредитам населению будут ограничены с 1 сентября Экономика

Президент РР Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 сентября 2024 года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, данный закон принят с целью ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой.

Согласно закону, выдача кредита с переменной ставкой будет возможна только в двух случаях. В частности, если ипотечный заём гражданину выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат, но при этом ставка может быть изменена максимум на треть - но не более чем на 4%. Второй случай - когда обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату.

Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям: ставка может быть изменена также максимум на треть, но не более чем на 4%.

О повышении ставки кредитор должен уведомить заёмщика не позднее, чем за 15 дней до начала применения изменённой ставки.

В случае увеличения ставки заёмщик может потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа на 1/4 срока.

Нововведения не будут распространяться на кредиты, полученные микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам, а также в отношении кредитов, предоставленных под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.