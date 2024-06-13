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Общество

Двух нижегородцев наградили на выездном заседании Общественного совета УМВД в НОИЦ

28 июня 2024 16:58  [97] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Двух нижегородцев наградили за активную гражданскую позицию на выездном заседании Общественного совета УМВД Нижнего Новгорода. Мероприятие прошло в "Нижегородском областном информационном центре".

Так, наградой была отмечена руководитель отделения банка Наталья Лисина, которая предотвратила мошеннические действия в отношении жительницы Приокского района: потерпевшая пришла в банк, находясь на связи с мошенниками.

Благодарственным письмом награжден Евгений Звездин: пенсионер задержал злоумышленника, который проник в его садовый дом и приготовил на вынос предметы домашней утвари.

Также в рамках заседания стало известно о снижении некоторых видов преступлений в Нижнем Новгороде.

Так, число преступлений против личности снизилось на 17%. Регистрируется значительное снижение традиционных видов хищений - на 10%.

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Теги:
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