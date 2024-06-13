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Экономика

Требования к выдаче потребительских кредитов в РФ ужесточат с 1 сентября

28 июня 2024 18:49  [82] Экономика

Центробанк ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает cbr.ru.

Согласно информации, фиксируется рост задолженности по необеспеченным потребкредитам.

Так, в мае задолженность увеличилась на 2,0%, (в апреле и марте — на 1,8%). Годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года, что значительно опережает динамику доходов населения (14,2% в I квартале 2024 года к I кварталу 2023 года) и способствует росту долговой нагрузки граждан. 

"Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков", - отмечается в сообщении финансового регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ предложил создать Фонд поддержки банковского сектора.

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Теги:
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