Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 июня 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Террористические удары по болевым точкам России требуют решительных действий и жёсткого ответа", "Укрепление социокультурной идентичности российского общества", "Нижегородская область-флагман экологических проектов".

Федеральная тема – Террористические удары по болевым точкам России требуют решительных действий и жёсткого ответа

Эксперт "Минин-центра", декан факультета социальных наук, заведующий кафедрой социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Голубин считает, что удар ракетами ATACMS по Севастополю вряд ли стоит считать экстраординарным событием, к сожалению.

"Обстрелы Крыма украинскими войсками стали уже делом привычным. Еще осенью 2022 года для многих было очевидно, что вынужденный уход российской армии из Херсона, перемещение линии фронта ближе к Крыму делает более уязвимой военную и транспортную инфраструктуру полуострова для артиллерийско-ракетных ударов противника. Расширение номенклатуры поставляемого на Украину оружия, увеличение дальности его поражения, да и само наращивание масштабов поставок с начала СВО – все это предопределило постоянную угрозу, нависшую над Крымом, над Черноморским флотом и Севастополем.

Удивляться, что западное оружие применяется по территории российского региона, тоже не стоит. Фактически, все оружие, используемое сейчас в военном конфликте против России, либо произведено на Западе, либо его доставка профинансирована западными странами. Напомню, что они не признают присоединение Крыма к России, поэтому юридических препятствий для продолжения поставок и нанесения ударов они не видят. Про некие моральные ограничения и вспоминать не стоит.

Отмечу, что удары по Крыму преследуют не только военные цели. Одна из них – показать, что россияне уязвимы, терпят урон, а это должно вселить в граждан Украины уверенность в правильности действий своего военно-политического руководства, поддерживать надежды на грядущее поражение России.

Другая цель таких атак – террористическая. Это стремление запугать потенциальных туристов, планировавших летний отдых в Крыму. На стороне авторов атак санкционное давление, фактическое ограничение возможности заграничных поездок для россиян. В условиях возросшего спроса на внутренний туризм удары по Крыму и Черноморскому побережью Кавказа должны, по замыслу организаторов, естественным образом снизать количество желающих туда поехать отдыхать, должны посеять страх, сомнение и неуверенность в их душах. В свою очередь, урон, нанесенный индустрии гостеприимства в указанных регионах, означает снижение благосостояния местного населения, что также должно вызвать недовольство.

По событиям в Дагестане отмечу, что вспышка террористических выступлений лишь продолжает череду весьма неприятных событий в регионе – массовые эксцессы и захват аэропорта Махачкалы в 2023 году, беспорядки при проведении мобилизации в 2022 году.

Возможно ли влияние внешних факторов на инициирование и развитие этих событий? Конечно, возможно. Считаю важным повторить посыл, прозвучавший в моем осеннем комментарии по итогам массовых беспорядков в столице Дагестана. Тогда искали "приземлившихся евреев", сейчас нападают на синагогу и православный храм. Мы наблюдаем попытку нанести удар по репутации нашего государства, ведущего СВО под антинацистскими лозунгами.

Но также повторюсь, что необходим серьезный анализ: кто, каким образом и почему становится материалом для таких противоправных выступлений, что поможет изменить ситуацию в полиэтническом и поликонфессиональном регионе к лучшему".



Федеральная тема – Укрепление социокультурной идентичности российского общества



Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 18 июня 2024 г. подписан Указ президента РФ "Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий", в котором на себя обращает внимание то, что наряду с привычным контентом естественно-научных технологий, документ включает также и контент, утверждающий значимость гуманитарных сторон научного-технологического развития.

"В перечне приоритетных направлений научно-технического развития, состоящем из семи пунктов, в п.6 сформулирован стратегический гуманитарный приоритет: "Укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования". Другими словами, деятельность, направленная на укрепление коллективной идентичности российского общества, определяется как наукоёмкая социальная технология, связанная с системой образования. Имеющиеся научные исследования позволяют говорить и о том, что укрепление идентичности российского общества – это ещё и человекоёмкая социальная технология, которая коренным образом отличается от "безлюдных" технологий материального производства тем, что предполагает участие большого количества людей - всего коренного гражданского общества России.

В сочетании со статьёй помощника президента РФ Н. Патрушева, опубликованной 22 июня 2024 г. в журнале "Национальная оборона" под заголовком "Защита исторической памяти – фундамент российской государственности", утверждение задачи укрепления коллективной идентичности в России в качестве приоритета научно-технического развития очерчивает новые контуры развития отечественных гуманитарных научных исследований, в центре которых природа и социальные механизмы, обеспечивающие активное и устойчивое состояние коллективной идентичности и устойчивое функционирование коллективной памяти российского общества. Без укрепления коллективной памяти не получится укрепление идентичности, без укрепления идентичности не получится укрепление коллективной памяти. Тонкости внутреннего устройства этих фундаментально значимых качеств российского общества сводятся к тому, что один из основных социальных механизмов коллективной памяти действует в зоне передачи опыта от каждого предшествующего поколения каждому последующему поколению, он встроен в систему образования.

Устойчива та идентичность, которая преодолевает рубеж поколений, устойчиво то содержание коллективной памяти, которое также преодолевает рубеж поколений. Поэтому для укрепления коллективной идентичности и памяти российского общества необходимо существенно адаптировать к этим задачам всю систему образования и воспитания. Основное в этой адаптации – внедрение многолюдных и наукоёмких технологий передачи культуры от поколений предшествующих - поколениям последующим, количественным показателем которых должно стать снижение в разы количества учеников на одного учителя в классе и, соответственно, увеличение в разы количества учителей, количества школьных зданий. Количество школ, учителей, преподавателей в соотношении с количеством учеников – это формально-цифровые индикаторы, по которым можно судить о том, начался или не начался процесс укрепления коллективной идентичности российского общества. Более конкретные параметры предстоит получить по мере проработки соответствующих номинаций критических технологий, утверждённых названным Указом президента РФ: "Современный инструментарий исследования цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации" (I., п.17) и "Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений" (I., п.18)".

Региональная тема – Нижегородская область-флагман экологических проектов

Эксперт "Минин-центра", директор АНО "Природно - культурный центр "Артёмовские луга" Алексей Гроза отмечает, что в Нижнем Новгороде при поддержке правительства Нижегородской области прошел VIII Международный экологический телефестиваль "Территория завтра", в рамках которого также прошла межрегиональная экологическая конференция БРИКС "Созидая общие ценности. Международное сотрудничество как приоритет в продвижении экологических проектов". В текущем году телефестиваль "Территория завтра" и экологическая конференция вошли в официальную программу мероприятий в рамках председательства России в БРИКС.

"В рамках выступления было отмечена активная позиция Правительства Нижегородской области в экологизации территории. В зеленом рейтинге наш регион занял 3 место в России. Это и особое внимание реформе по обращению с отходами, запуск первых промышленных производств в рамках технологий замкнутого цикла, создание экопарка в Дзержинске, комплексный подход к благоустройству территории вдоль реки Борзовки, создание национального парка "Нижегородское Поволжье", развитие центра экологического просвещения "Экоториум", проведение международного экологического форума "Со. Знание" в рамках повестки ESG и многое другое.

Также было рассказано о проекте в рамках экологического просвещения детей и молодежи "Здравствуй, Природа", который осуществляется при поддержке Правительства Нижегородской области и реализуется АНО "Природно-культурный центр "Артемовские луга" в виде лекций, интерактивных занятий, живых экскурсий в природу, конкурсов рисунков и методических разработок по экологическому воспитанию. Фонд президентских грантов поддержал проект семейного экологического фестиваля "Артлуга. Рассвет", проведение которого поддержало министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Нижегородское отделение Русского географического общества, Нижегородское отделение Всероссийского общества охраны природы, "Центр 800" и другие.

"Мы рады, что все большее число тележурналистов и кинопроизводителей проявляет интерес к экологической тематике и посвящает свои работы охране окружающей среды. В этом году к нам прибыли иностранные участники из Индии, Казахстана и Белоруссии. Обещаем гостям насыщенную программу. Уверена, что Нижний Новгород и наш фестиваль навсегда останутся в их сердцах", - подчеркнула директор и идейный вдохновитель Международного экологического телефестиваля "Территория завтра", член Общественной палаты Нижегородской области, председатель нижегородского отделения Российского экологического общества Светлана Васильева.

Участники также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества стран БРИКС в сфере рационального природопользования, энергосбережения, проблемы водных ресурсов, обращение с отходами и вопросы экологического просвещения.

Напомним, телефестиваль "Территория завтра" проводится при поддержке правительства Нижегородской области, которое экологическое благополучие ставит в число приоритетов в своей деятельности".