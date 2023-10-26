Эксперт-мониторинг событий с 27 октября по 3 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Неконтролируемая миграция – угроза России

Член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член попечительского совета "Минин-центра" Богдан Безпалько подчеркивает важность и актуальность темы о неконтролируемой миграции, поднятой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сам факт выступления высшего лица в канонической Православной церкви по этой проблематике говорит о том, что ситуация критическая и требует немедленных решений и действий. Хоть Патриарх и говорил о столице, но ситуацию можно экстраполировать на всю страну.

Речь уже не идёт о миграции нелегальной или легальной: любая миграция сейчас приводит к тому, что начинают образовываться этнические анклавы. Приезжие отказываются подчиняться местным законами, открыто декларируют стремление переформатировать Россию под себя, о чем говорит опрос, проведённый Федеральным агентством по делам национальностей. Мигранты не ассимилируются, не интегрируются, не адаптируются и не планируют это делать. Они не приспосабливаются к России, они ее пытаются колонизировать.

В случае продолжения этой тенденции может нарушиться баланс стабильности в стране и вспыхнуть вражда между разными этническими группами. Здесь речь идёт не только о противоречиях между русскими другими коренными народами России с одной стороны и приезжими народами из Средней Азии и Закавказья с другой. Речь и о противоречиях между самими этими народами: например, между киргизами и узбеками.

Удивляет поведение некоторых чиновников, подвергших критике точку зрения патриарха Кирилла. Почему они это сделали анонимно? Если глава РПЦ не прав, то поправьте его, укажите на ошибки, но сделайте это гласно, открыто – страна то у нас светская.

Чиновники говорят, что у нас крупные города нуждаются в десятках тысяч рабочих рук. Могу посоветовать группу эвакуировавшихся с российскими войсками из Харьковской области граждан Украины, ныне приобретших российское гражданство. Это сообщество порядка 70 тысяч человек.

Эти люди готовы работать. Как правило, это люди в возрасте от 30 до 50 лет, вполне трудоспособные, грамотные, имеющие квалификацию и хорошее образование, зачастую – несколько профессий. Пожалуйста, приглашайте их на работу, обеспечьте им возможности для труда. В отличие от мигрантов они не отличаются ни в культурном, ни в языковом, ни в ментальном или иных аспектах от обычных граждан России.

Что касается, собственно, приезжих из Средней Азии и Закавказья - здесь есть несколько моментов.

Первый момент – миграцию нужно разделить на два потока. Первый – это, собственно, трудовая миграция, временная. Второй поток - это репатриация, т.е. возвращение в Россию тех людей, которые ассоциируют себя и своё будущее с ней, а также будущее своих детей.

Второй момент – это отказ в предоставлении гражданства трудовым мигрантам, за редчайшими исключениями. Если люди сюда приезжают временно, на работу, то можно выдать им такие документы, как Вид на жительство, лицензию на трудоустройство. Любой временный документ, но не нужно предоставлять им гражданство и российский паспорт.

Например, гражданство очень сложно или практически невозможно получить мигрантам, работающим на территории Саудовской Аравии, ОАЭ, Японии или Малайзии. Можно прожить всю жизнь на территории этих государств с видом на жительство и так не добиться получения заветного паспорта. Даже вступления в брак с местным гражданином/гражданкой не даёт права на приобретение гражданства этих государств.

Третий момент. Если трудовой мигрант приезжает сюда, совершенно не обязательно, чтобы его семья переезжала вместе с ним. Можно обеспечить ему возможность переводить ей заработанные деньги, но совершенно незачем привозить сюда женщин и детей, которые перегружают нашу социальную инфраструктуру, не ассимилируются и отказываются адаптироваться и интегрироваться. Уже известны случаи, когда дети и подростки сбиваются в группы и терроризируют других детей. Например, недавно школьник в Новгородской области угрожал зарезать свою одноклассницу, после того, как она сделала ему замечание относительно флага Таджикистана, в который он обернулся в школе.

Этот человек вряд ли будет патриотом России, вряд ли будет воевать за нее, вряд ли он будет трудиться на нее, он будет ее только использовать.

Многие мигранты, получившие гражданство, после начала СВО покинули Россию. Если граждане не хотят исполнять обязанности, особенно в те моменты, когда наша страна испытывает трудности, то не надо раздавать паспорта этим людям.

В нашем случае процесс размывания государствообразующего народа в России стремится к точке межнациональной и межконфессиональной бифуркации. После которой есть риск скатиться в пропасть гражданской войны, только уже между мусульманами с одной стороны и русскими и другими народами России с другой.

Федеральная тема – Дагестан – точка напряжения

Эксперт "Минин-центра", декан факультета социальных наук, заведующий кафедрой социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Голубин считает, что недавние события в Дагестане выявили ряд проблем. Не на высоте оказалось прогнозирование массовых эксцессов. Хотя выступления в поддержку Палестины, жителей Сектора Газа к тому моменту уже прокатились по многим исламским регионам и государствам, стали постоянным фактором политического процесса и в странах, где нет исламского большинства.

Напомню, в республике уже наблюдались беспорядки при проведении мобилизации. Тогда говорилось об особой роли проукраинских телеграм-каналов в раскачивании ситуации. Сейчас говорится о вспыхнувших беспорядках под влиянием тех же каналов. Конечно, такая деятельность активно ведется нашими противниками. Странно было бы от них ожидать бездействия, нежелания воспользоваться теми инструментами, которые предоставляют современные медиа участникам гибридных войн.

Можно продолжать клеймить провокаторов из "Telegram", и это будет заслуженно, но одновременно с этим стоит задать вопрос – что делается, чтобы нейтрализовать влияние подрывных медиа, где результаты этой работы? Можно констатировать, что оперативное пресечение беспорядков не состоялось, провалилось. А ведь сотни людей оказались объединены общей целью, выдвинулись в аэропорт, который находится, мягко говоря, далеко не в центре Махачкалы. И им это удалось, несмотря на то, что сделать это полностью незаметно такому количеству людей вряд ли возможно.

Есть вопросы к реагированию силовиков на беспорядки на территории аэропорта, вопросы к экипировке правоохранителей, которых забросали камнями. "Разбор полетов", конечно, будет проведен, наверняка, соответствующие решения уже принимаются. Вероятны перестановки в силовом блоке региона. Но факт остается фактом – на несколько часов контроль над аэропортом столицы региона Российской Федерации был потерян, самолеты разворачивались в другие воздушные гавани, пассажиры уже приземлившихся лайнеров оказались заблокированы на борту из-за угроз безопасности.

Отдельный вопрос – события выявили серьезные проблемы в межнациональной и межконфессиональной сферах в регионе, ведь сотни людей оказались объединены в противоправных действиях, их сплотил поиск "приземлившихся евреев" Не странно ли это в условиях СВО, которая идет под антинацистскими лозунгами.

К счастью, нашлись все же решительные люди, которые грамотно организовали и провели эвакуацию людей на военном вертолете, как сообщают СМИ. В результате, пассажиры злополучного рейса были спасены, участники беспорядков потеряли объекты поисков и их дальнейшие коллективные действия утратили всякий смысл.

В конечном счете, нам всем повезло, что беспорядки не переросли в погром. Это стало бы тяжелым ударом по репутации нашего государства.

Мне думается, что события показали необходимость корректировки работы правоохранителей в регионе. Более того, необходим серьезный анализ - кто, каким образом и почему становится материалом для массовых противоправных выступлений? Какие проблемы толкают людей на улицу? Что поможет изменить ситуацию к лучшему? Задавать эти вопросы и искать ответы на них должны, повторюсь, не только правоохранители. Чиновники, представители бизнеса, общественники, научные специалисты. Все, кто заинтересован в сохранении и дальнейшем развитии нашего государства.

Муниципальная тема – Снежная репетиция

Эксперт "Минин-центра" Сергей Калинов отмечает, что с 27 на 28 октября в Нижнем Новгороде прошел первый снегопад. Хотя снега выпало не так много, но некоторые проблемы в его уборке обозначились. Надо подчеркнуть, что днем, после получения метеосводок, в администрации города прошло совещание, на котором присутствовали зам мэра – Денис Скалкин, советник мэра – Дмитрий Сивохин и представители всех экстренных служб.

Далее приведу мониторинг работы коммунальных служб в динамике с 23.40 до 3.50 ночи. В центре Сормова наблюдались не очень хорошо почищенные дороги, но в это время еще шел снег, можно сослаться на это. До метромоста было более-менее почищено, но на мосту была колея, видимо, еще не успели убрать снежный покров, а на площади Лядова уже было чисто. Проспект Гагарина интересен тем, что проезжая часть была в снегу, а вдоль коммерческих помещений работали небольшие тракторы, видимо, собственники зданий и помещений позаботились заранее об уборке. Ближе к Мызе путепроводы оказались более запущенными - проспект Гагарина, здания и тротуары вокруг них были в снегу.

В Щербинках выезд из города на "конечке" тоже был не чищен, и развороты, которых там много, было сложно разобрать. Время 1.40. В районе ТЦ "Гагаринский" появились пять снегоуборочных машин, шли по проспекту в сторону выезда из города.

Мызинский мост был покрыт зимними осадками, Новикова-Прибоя – то же самое, только около РУМО работали шесть снегоуборочных машин.

На улице Кузбасской была снежная колея, виадук и съезды на Московском шоссе никто не чистил, на Рябцева и Энгельса – та же история. Начиная с бульвара Юбилейного, работала техника, и дороги были готовы к эксплуатации. А было уже около 3 часов ночи.

На улице Коминтерна тракторы постоянно курсировали, подчищая дорогу, только тротуары же в это время оставляли без внимания.

Еще надо отметить, что некоторые тракторы, видимо, подрядчиков, изображают, что они чистят тротуары - едет трактор, ковш поднят, щетка выключена, а он просто едет по тротуару. Вся техника отслеживается по навигации, и по карте видно, что он как будто выполняет работу, на самом деле это не так. Для чего это делается? Возможно, это самодеятельность водителя из-за банальной лени, возможно, указание руководства для мнимой экономии солярки, но данное нарушение присутствует не первую зиму.

Итог увиденного - лучше всего работа была организована в Сормове, за что несомненный плюс главе района – Светлане Горбуновой. В верхней части города уборка снега велась не тотально, так как пять машин для проспекта Гагарина – это капля в море. Кузбасская, Рябцева – тоже большой минус.

Удивляет следующее - были метеосводки, было совещание, все были наготове, но в целом работа по очистке путепроводов велась фрагментарно, несмотря на отчеты мэрии. Надеюсь, что ситуацию после первой снежной репетиции в Нижнем Новгороде поправят. В первую очередь надо ликвидировать неорганизованность. Технику закупили, вроде бы все есть, но организация самих работ оставляет желать лучшего. Необходимо проанализировать первый этап, ведь большая зима неизбежна.