Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем молодежи.

"Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде: работает, учится, реализует свои таланты в Молодежном парламенте при Законодательном собрании. Достижения молодых в науке, законотворчестве, бизнесе, культуре, спорте становятся основой для новых успехов", - отметил он.

"Мы гордимся нашей молодежью, которая не боится брать в свои руки ответственность за предприятия и целые отрасли, с готовностью осваивает новое, верит в свои силы и способности. Каждое ваше достижение становится победой для всех нас, делает сильнее наш регион и всю страну!" - подчеркнул Евгений Люлин.

"Хочу пожелать молодым людям всегда стремиться быть самыми лучшими, смело заглядывать за горизонт, ставить планку повыше. Пусть трудности делают вас сильнее! Пусть удача почаще улыбается вам!" - сказал председатель Заксобрания в заключение.