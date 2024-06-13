Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем молодежи.
"Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде: работает, учится, реализует свои таланты в Молодежном парламенте при Законодательном собрании. Достижения молодых в науке, законотворчестве, бизнесе, культуре, спорте становятся основой для новых успехов", - отметил он.
"Мы гордимся нашей молодежью, которая не боится брать в свои руки ответственность за предприятия и целые отрасли, с готовностью осваивает новое, верит в свои силы и способности. Каждое ваше достижение становится победой для всех нас, делает сильнее наш регион и всю страну!" - подчеркнул Евгений Люлин.
"Хочу пожелать молодым людям всегда стремиться быть самыми лучшими, смело заглядывать за горизонт, ставить планку повыше. Пусть трудности делают вас сильнее! Пусть удача почаще улыбается вам!" - сказал председатель Заксобрания в заключение.
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