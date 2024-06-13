Нижегородский хоккеист Антон Силаев выбран в первом раунде драфта НХЛ-2024 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошла процедура драфта НХЛ-2024, в котором 32 клуба выбирали лучших молодых игроков. В предварительных рейтингах одним из лидеров был защитник нижегородского ХК "Торпедо" Антон Силаев.

По итогам первого раунда нижегородский спортсмен стал 10-ым номером драфта: его выбрал клуб New Jersey Devils. Стоит отметить, что Антон стал пятым российским защитником, выбранным в топ-10 драфта в XXI веке. Всего же в первом раунде были выбраны четверо россиян: также Иван Демидов - под 5-м номером "Монреаль Канадиенс", Егор Сурин - под 22-м номером "Нэшвилл Предаторз" и Матвей Гридин - под 28-м номером "Калгари Флэймз".

"Эмоции самые положительные. Сидел и ждал, когда меня выберут. Было очень волнительно. Счастлив, что меня выбрал "Нью-Джерси". Благодарен моей семье, первому тренеру, руководству "Торпедо", - прокомментировал итоги Антон Силаев изданию Sport24.

18-летний воспитанник саровской хоккейной школы выступает за нижегородское "Торпедо" в КХЛ: текущий сезон стал для него дебютным в лиге. В регулярном чемпионате и плей‑офф он провёл за "Торпедо" 68 матчей, набрав 13 очков (3 заброшенные шайбы + 10 результативных передач). В прошлом году защитник вместе с молодёжной командой "Чайка" стал обладателем Кубка Харламова.

Ранее в интервью различным спортивным изданиям Антон неоднократно подчёркивал, что у него нет задачи по итогам драфта сразу уехать в НХЛ. У игрока, напомним, действующий контакт с "Торпедо" до 2026 года.

"Надо сначала окрепнуть здесь, стать статусным игроком в КХЛ, чтобы затем уехать в НХЛ уже зрелым хоккеистом и занять ведущую позицию в своем заокеанском клубе", - говорил Силаев.

Кстати, в предварительных рейтингах значился ещё один молодой игрок "Торпедо" Никита Артамонов.

Драфт НХЛ - это церемония выбора клубами лучших игроков одного возраста. Когда какая-то из команд забирает на драфте молодого хоккеиста, то получает на него права. В дальнейшем, только этот клуб сможет заключить с ним контракт. Принято считать, что первыми на драфте забирают самых перспективных игроков со всего поколения. Всего проходит восемь раундов драфта.