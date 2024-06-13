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Спорт

Василий Атанасов и Богдан Конюшков сразятся со звёздами НХЛ в Матче года

27 июня 2024 07:24  [91] Спорт

20 июля на московском стадионе "ЦСКА Арена" состоится благотворительный матч российских звёзд НХЛ и КХЛ. Организаторы объявили состав команд - и в них попали представители нижегородского ХК "Торпедо".

Так, за команду звёзд КХЛ сразятся нападающий Василий Атанасов и защитник Богдан Конюшков. А в тренерский штаб звёзд НХЛ вошёл главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Звёзды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звёзды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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