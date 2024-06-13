Два автомобиля сгорели на парковке на улице Горького в Нижнем Новгороде

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Утром 29 июня в Нижнем Новгороде сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании автомобилей на территории парковки на улице Горького поступило около 10:00.
На момент прибытия первых подразделений открытым огнем горели два автомобиля.
Пожарные МЧС предотвратили угрозу распространения огня на соседние автомобили и ликвидировали пожар на площади 8 кв. метров.
Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправность узлов и механизмов одного из автомобилей.
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