Два автомобиля сгорели на парковке на улице Горького в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Утром 29 июня в Нижнем Новгороде сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании автомобилей на территории парковки на улице Горького поступило около 10:00.

На момент прибытия первых подразделений открытым огнем горели два автомобиля.

Пожарные МЧС предотвратили угрозу распространения огня на соседние автомобили и ликвидировали пожар на площади 8 кв. метров.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправность узлов и механизмов одного из автомобилей.