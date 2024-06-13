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Общество

Средняя стоимость нового автомобиля в России упала ниже 3 млн рублей

26 июня 2024 10:30  [52] Общество

В России зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости нового автомобиля. Как сообщает Российская газета со ссылкой на данные "Автостата", впервые с июля 2023 года цена зафиксирована на уровне ниже 3 млн рублей.

Так, согласно информации, в марте текущего года средняя цена новой машины составляла 3,391 млн рублей. В  апреле цены на новые авто начали снижаться, и эта тенденция продолжилась в мае, установив своеобразный рекорд - 2,878 млн рублей.

Падение средневзвешенной стоимости эксперты связывают с изменением системы продаж новых легковых машин: ростом процента рынка у автомобилей массового и среднеценового сегментов и снижением доли рынка у дорогих брендов и машин брендов, которые ушли с российского рынка с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов.

Также сообщалось, что "АвтоВАЗ" презентовал новую LADA Iskra.

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Теги:
Автомобили Цены
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