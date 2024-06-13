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Экономика

Минимальные розничные цены на водку и коньяк выросли в России

01 июля 2024 07:48  [88] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки - водку, бренди, коньяк и т.д. - повышены с 1 июля.

Как сообщает РИА Новости, теперь бутылка водки объёмом 0,5 литра будет стоить минимум 299 рублей (до этого - 281 рубля), коньяк - 556 рублей (ранее 517 рублей), а бренди — 403 рубля (375 рублей).

С июля также меняется не только минимальная розничная цена, но и минимальная отпускная и оптовая цены для ликёроводочных изделий. Так, по отпускным ценам продукция изготовителя реализуется в сети потребителям, по оптовым ценам она продаётся партиями в места реализации, а по розничным её покупает конечный потребитель.

Так, минимальная отпускная цена на "поллитру" водки повышена с 229 рублей до 246 рублей, оптовая — с 238 до 256 рублей. Отпускная цена на 0,5 литра бренди увеличена с 289 до 311 рублей, оптовая – с 304 до 327 рублей. Отпускная цена на коньяк повышена с 397 до 427 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 419 до 450 рублей.

Регламентирована и минимальная розничная цена для рома: её установили на уровне 403 рублей за 0,5 литра.

Напомним, что новые правила учёта крепкого алкоголя для общепита начали действовать в России.

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Теги:
Алкоголь Цены
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