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Бизнес

Новые правила учёта крепкого алкоголя для общепита начали действовать в России

01 июля 2024 07:16  [94] Бизнес

Фото: с сайта unsplash.com

На территории России с 1 июля начали действовать новые меры по учёту крепкого алкоголя при продаже во всех барах, ресторанах и кафе, сообщает ТАСС. Теперь все заведения общепита через систему ЕГАИС должны отчитываться о каждой проданной порции крепкого алкоголя.

Соответствующие меры прописаны в федеральном законе "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 1 сентября 2023 года. Но Росалкогольтабакконтроль в рамках переходного периода разрешил заведениям общепита работать по старым правилам: сроки сначала продлили до 1 марта 2024 года, затем - до 1 июля 2024 года. За это время все кафе и бары должны были привести учётные системы к необходимым требованиям.

Согласно вступающим в силу, заведения общепита должны отображать в ЕГАИС расход алкоголя по миллилитрам, включая случаи, когда он использовался для приготовления коктейлей или блюд.

Штрафы за нарушение новых требований составят для физических лиц до 15 тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в Нижегородской области в апреле был принят закон о "разливайках". В мае вступили в силу его положения: запрет на продажу алкоголя в ночное время в заведениях общепита в МКД и на прилегающих к ним территориях.

С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения в региональный КоАП, регулирующие ответственность за нарушение розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

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Теги:
Алкоголь Кафе Рестораны
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