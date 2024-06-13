Тропическая погода с жарой до +33° установится в Нижегородской области Общество

Июль на территории Нижегородской области подтвердит звание "макушки лета" и стартует с 30-градусной жары, которая установится на всю неделю, не отвлекаясь на предстоящие дожди. В это время жителей региона ждут и так называемые тропические ночи – когда в тёмное время суток температура воздуха не опускается ниже +20°.

В понедельник, в условиях переменной облачности и умеренного ветра, столбики термометров днём покажут +28…+29°, ночью будет не ниже +20…+24°.

Во вторник погода особо не поменяется, но станет немного жарче: к середине дня воздух раскалится до +31…+32°, а ночью едва остынет до +22…+26°.

В среду небо затянут облака, местами пройдут дожди, а кое-где могут прошуметь короткие грозы. Но при этом жара особо не спадёт, а даже наоборот, усугубится духотой: днём до +33°, ночью +23…+27°. Только юго-западный ветер до 4 м/с немного улучшит ситуацию.

В четверг ветер стихнет, снова прогнозируются дожди с грозами, и снова тропики: до +30…+32° днём, +20…+23° ночью.

С пятницы и на все выходные произойдёт небольшой спад духоты: +26...+28° днём, +18…+20° ночью. Будет облачно с прояснениями, велика вероятность локальных дождей.

По данным Минлесхоза Нижегородской области на 30 июня, практически на всей территории региона установился средний класс пожароопасности, а в Дзержинске и Шахунье - высокий.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос" сообщил, что жара в центральной России побьёт столетние рекорды. Москвичам посоветовали воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем.