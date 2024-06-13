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МЧС предупредило об аномальной жаре до +36° 3-4 июля

01 июля 2024 13:57  [88] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Аномальная жара +35...+36°С ожидается местами по Нижегородской области 3-4 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации ж/д полотна. Также вероятно увеличение количества аварий на маломерных судах и происшествий на воде.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую одежду из "дышащих" тканей и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Напомним, что июль стартует с 30-градусной жары, которая установится на всю неделю, не отвлекаясь на предстоящие дожди. В это время жителей региона ждут и так называемые тропические ночи – когда в тёмное время суток температура воздуха не опускается ниже +20°.

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Теги:
Жара МЧС
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