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Происшествия

Кстовчанину грозит до 10 лет тюрьмы за хищение 7 млн рублей при возведении ФАП

01 июля 2024 10:07  [266] Происшествия

Нижегородские полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на более чем 7 млн рублей при строительстве шести фельдшерско-акушерских пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году с подрядной организацией были заключены два контракта на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, однако обязательства не были выполнены в полном объёме. Более того, часть денежных средств подрядчик аккумулировал на счетах подконтрольных ему организаций и расходовал их по своему усмотрению.

По инициативе заказчиков контракты были расторгнуты, а сумма причинённого ущерба бюджету области, с учетом выполненных работ, составила 7 267 554 рубля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Следователи установили, что координировал деятельность подрядной организации 40-летний кстовчанин, который не был официально трудоустроен в компании, но при этом выдавал себя на её директора.

Полицейские провели ряд обысков, изъяли вещественные доказательства преступной деятельности мужчины. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В ГУ МВД уточнили, что злоумышленнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-администратор ресторана в Нижнем Новгороде осуждена за тайное хищение в особо крупном размере.

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Теги:
Мошенничество Уголовное дело Хищение
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