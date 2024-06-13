Житель Бора заплатит штраф за нецензурную брань в домовом чате Общество

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Житель Нижегородской области будет возмещать моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей за нецензурную брань и клевету в домовом чате.

Как сообщает "Российская газета" , инцидент произошел в городе Бор. Используя ненормативную лексику, мужчина обвинял сотрудников товарищества собственников недвижимости (ТСН) - семейную пару - в расходовании средств на личные нужды. Семья обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В результате проведенной судебной лингвистической экспертизы, была выявлена "негативная информация в форме утверждений об истцах с применением отдельных выражений, обладающих признаками нецензурной брани.

При этом в суде отметили, что ответчик не смог предоставить доказательств нецелевого расходования средств ТСН. В результате суды первой и апелляционной инстанции, а также кассационный суд встали на сторону истцов. С мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, он обязан опровергнуть свои сообщения в домовом чате.

Отмечается, что административное наказание за использование нецензурной лексики предусмотрено в ст. 20.1 КоАП, при этом одновременно должно произойти нарушение общественного порядка. Например, за мат в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток. За распространение нецензурной лексики в интернете размер штрафа вырастет до 30-100 тысяч рублей.

При этом, единого списка нецензурных слов, за которые грозит ответственность, нет. Однако, Роскомнадзор разъясняет, что к таким относятся "четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б" и образованные от них слова и выражения".

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают социальные сети в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, в том числе нецензурной бранью.