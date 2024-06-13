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Общество

Экскурсионный рейс "Валдаев" запустят из Нижнего Новгорода до Шереметьевского замка 2 июля

01 июля 2024 16:28  [125] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсионный рейс судов на подводных крыльях "Валдай-45Р" запустят из Нижнего Новгорода до Шереметьевского замка в поселок Юрино Республики Марий Эл 2 июля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, маршрут "В усадьбу Шереметьевых" включает в себя экскурсии по усадьбе и в Главный дом Шереметьевского замка, по территории храма Архангела Михаила, а также сопровождение по всему маршруту.

"Суда будут отправляться из Нижнего Новгорода в 7:30. Общая продолжительность поездки составит 10 часов 45 минут", - пояснила Сухова.

Напомним, "Валдай" отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Дзержинск в середине июня.

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Теги:
Валдаи Экскурсия
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