"Валдаи" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня

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Суда на подводных крыльях "Валдаи-45P" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика "Водолет".
Cудно будет отправляться от 8 причала на Нижне-Волжской набережной в 6:00. Время в пути от Нижнего Новгорода до Мурома займет около 4 часов. Продолжительность стоянки в Муроме составит порядка 5 часов.
За это время туристы смогут посетить три монастыря, а также Муромский историко-художественный музей. Обратно в Нижний Новгород "Валдай" прибудет к 19:00.
Напомним, первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая.
Также напомним, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.
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