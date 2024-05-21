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Общество

"Валдаи" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня

03 июня 2024 16:04  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Суда на подводных крыльях "Валдаи-45P" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика "Водолет".

Cудно будет отправляться от 8 причала на Нижне-Волжской набережной в 6:00. Время в пути от Нижнего Новгорода до Мурома займет около 4 часов. Продолжительность стоянки в Муроме составит порядка 5 часов.

За это время туристы смогут посетить три монастыря, а также Муромский историко-художественный музей. Обратно в Нижний Новгород "Валдай" прибудет к 19:00.

Напомним, первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая.

Также напомним, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
Валдаи Судоходство
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