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Общество

День ветерана боевых действий впервые прошел в Нижнем Новгороде

01 июля 2024 18:36  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде впервые прошли памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, памятную дату в сентябре 2023 года утвердил губернатор Глеб Никитин в целях признания заслуг нижегородцев-участников боевых действий, сохранения памяти о подвигах земляков, а также для содействия патриотическому воспитанию граждан.

По случаю Дня ветеранов боевых действий, в музее техники "Парк Победы" прошел митинг-концерт с участием представителей правительства и ветеранских сообществ Нижегородской области. В рамках мероприятия заместитель губернатора Петр Банников вручил ветеранам боевых действий благодарственные письма главы региона.

Памятный митинг  также прошел у мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне". По словам министр социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, день ветеранов боевых действий – это не только новая памятная дата в календаре.

"Это знак глубочайшего уважения героям, которые живут рядом с нами, и тем нижегородцам, кто уже никогда не вернется домой, кто ценой своей жизни исполнил свой воинский долг, став примером мужества, отваги и безграничной любви к Родине", - отметил Игорь Седых.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания.

 

 

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Теги:
Ветераны Памятные даты
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