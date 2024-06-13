Нижегородских предпринимателей АПК обучат основам финансовой грамотности Бизнес

В Нижегородской области реализуется проект по финансовой грамотности для предпринимателей, работающих в сфере АПК. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Серия специальных онлайн-занятий посвящена основным финансовым вопросам: например, на какую поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес, какие виды страхования и финансовые технологии действуют сейчас для предпринимателей, что такое финансирование устойчивого развития, почему важно следить за изменением ключевой ставки Банка России - и многим другим.

Специализированный курс является совместной разработкой Нижегородского регионального института управления и экономики АПК, регионального Минсельхоза и Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что все темы и модули сконцентрированы на актуальных вопросах профессиональной деятельности сельхозпроизводителей, поэтому программа поможет повысить уровень финансовой грамотности и финансовой культуры нижегородских аграриев.

Напомним, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие. Грантовые программы рассчитаны для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств.