Сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начался отбор проектов в области сельского хозяйства на получение грантов по трем направлениям. Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс объявлен на грант "Агропрогресс", гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и развитие семейной фермы.

По данным регионального Минсельхоза, грантовые программы рассчитаны для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств. На эти цели в бюджете заложено более 111 млн рублей. Полученные деньги семейные фермы могут направить на приобретение земельного участка или построить ферму.

Сельхозкооперативы могут приобрести оборудование для переработки сельхозпродукции. Грант"Агропрогресс" рассчитан на поддержку крупных инвестиционных проектов в сфере растениеводства, животноводства и переработки.

Подать заявку на участие можно до 7 июня в органы управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области.

Грант "Агропрогресс" может достигать до 25% от стоимости проекта. При этом сам размер гранта не может быть выше 30 млн рублей. В этом случае заявитель должен подтвердить наличие минимум 5% собственных средств от стоимости проекта и одобрение от банка на получение инвестиционного кредита, который составляет до 70% от общей стоимости проекта.

Грант на развитие семейной фермы составляет 60% от стоимости проекта, но не более 30 млн рублей. Остальные 40% должны составлять собственные средства заявителя.

На грант на развитие материально-технической базы в размере 60% от стоимости проекта может претендовать сельскохозяйственный кооператив, который действует более 12 месяцев. При этом собственные средства должны составлять 40% . В этом случае размер гранта не может превышать 70 млн рублей. Начинающий кооператив, который работает до 12 месяцев, может получить грант в размере 80% от стоимости проекта при 20% собственных средств. Сумма гранта составляет до 10 млн рублей.

Бенефициара будет определять комиссия основываясь на балльные оценки проектов согласно системе утвержденных критериев. Более подробную информацию о правилах проведения отбора можно найти на сайте регионального Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что проекты нижегородских НКО получат гранты на реализацию социальных проектов.