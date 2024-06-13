ОПГ из менеджеров микрозаймов похитила у нижегородских банков 9 млн рублей Происшествия

Полицейские разоблачили мошенническую схему микрофинансовой организации (МФО) в Нижнем Новгороде, в результате которой присвоили 9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следователи установили, что в период с марта 2017 года по август 2018 года, генеральный директор МФО и шесть его подчинённых подыскивали лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, и предлагали им за денежное вознаграждение выступить в качестве получателей кредитных средств.

Злоумышленники подготавливали пакет подложных документов для оформления кредитного договора с банком, в которых была указана недостоверная информация о наличии трудоустройства и заработной платы у заёмщика.

Затем нижегородцы, выступающие пособниками мошенников, предоставляли данные сведения в банк, получали кредитные средства и передавали их свои "работодателям", оставляя себе оговоренную плату.

В нижегородском Главке сообщили, что с помощью данной схему мошенники причинили банковским учреждениям материальный ущерб на общую сумму около 9 млн рублей.

Всего же было выявлено 20 эпизодов, по каждому из которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Сейчас все участники ОПГ находятся под домашним арестом. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет.