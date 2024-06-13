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Происшествия

ОПГ из менеджеров микрозаймов похитила у нижегородских банков 9 млн рублей

02 июля 2024 11:08  [101] Происшествия

Полицейские разоблачили мошенническую схему микрофинансовой организации (МФО) в Нижнем Новгороде, в результате которой присвоили 9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следователи установили, что в период с марта 2017 года по август 2018 года, генеральный директор МФО и шесть его подчинённых подыскивали лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, и предлагали им за денежное вознаграждение выступить в качестве получателей кредитных средств.

Злоумышленники подготавливали пакет подложных документов для оформления кредитного договора с банком, в которых была указана недостоверная информация о наличии трудоустройства и заработной платы у заёмщика.

Затем нижегородцы, выступающие пособниками мошенников, предоставляли данные сведения в банк, получали кредитные средства и передавали их свои "работодателям", оставляя себе оговоренную плату.

В нижегородском Главке сообщили, что с помощью данной схему мошенники причинили банковским учреждениям материальный ущерб на общую сумму около 9 млн рублей.

Всего же было выявлено 20 эпизодов, по каждому из которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Сейчас все участники ОПГ находятся под домашним арестом. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что кстовчанину грозит уголовное наказание за хищение 7 млн рублей при возведении ФАП.

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Теги:
Кредит МВД Мошенничество
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