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Общество

Институту общественных приемных "Единой России" исполнилось 16 лет

02 июля 2024 16:07  [104] Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Институту общественных приемных "Единой России" исполнилось 16 лет. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", за это время только в Нижегородской области за помощью обратились почти 150 тысяч жителей.

По сравнению с 2020 годом количество обращений в приемные "Единой России" выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

"На первом месте – вопросы социального обеспечения – 38,5%. Второе место – 14,6% обращений – занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция – вопросы воинской службы, 4,1%", - рассказала она.

По ее словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического  оснащения.

"В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам", - отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан – это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии. Помимо этого, общественные приемные постоянно совершенствуют форматы работы.

"На базе приемных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив "Единые", активно взаимодействуем с некоммерческими организациями – это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы", - резюмировала Анна Кузнецова.

Напомним, первая в России приемная председателя партии была открыта именно в Нижнем Новгороде.

"Первая региональная общественная приемная была впервые открыта у нас в Нижегородской области в 2008 году. За 16 лет работы приемной к нам обратилось почти 150 тысяч жителей. С каждым конкретным обращением мы работаем индивидуально, стараемся найти адресный подход к каждому заявителю. За время работы 60% обращений были решены в пользу заявителей. Сегодня региональная общественная приемная работает уже в структуре Штаба общественной поддержки "Единой России", который стал центром взаимодействия с депутатским корпусом, органами власти, различными структурами, общественными объединениями. На партийной площадке проходят обсуждения актуальных вопросов и сбор полезных предложений, которые нередко становятся законодательными инициативами", - сказал руководитель Нижегородской региональной общественной приемной партии Виктор Лунин.

Он отметил, что сегодня общественные приемные активно внедряют новые формы работы с использованием современных технологий и коммуникаций.

Также Виктор Лунин выразил особую благодарность первому руководителю приемной Александру Серикову и сотрудникам Анатолию Белоглазову и Нине Пегасиной, которые работали в приемной с момента ее основания.

Работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".

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Теги:
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