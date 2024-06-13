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Общество

Силовики ликвидировали ячейку секты "Свидетели Иеговы" под Нижним Новгородом

02 июля 2024 16:48  [47] Общество

Правоохранители ликвидировали ячейку экстремистской секты "Свидетели Иеговы" в Кстове в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативные сводки".

Силовики провели обыски у 22 адептов ячейки, их духовных лидеров и изъяли множество иеговистской литературы, листовок, средств связи и банковских карт, по которым осуществлялось управление и финансирование.

Самого лидера ячейки, соблюдающего максимальные меры конспирации, задержали уже в Астраханской области. При нем было обнаружено 1,5 млн рублей и 1000 евро наличными.

"Свидетели иеговы" не имеют ничего общего с религией и духовностью. Это лишь способ обогащения кураторов, их пасторов и лидеров ячеек, которыми на проповедях и встречах насаждаются экстремистские идеи, а также деструктивные прозападные псевдолиберальные ценности",- говорится в сообщении.

Напомним, ФСБ пресекла в Нижегородской области деятельность запрещенной секты.

СПРАВКА:

Свидетели Иеговы — международная религиозная организация, возникшая в 1870 году в США. Последователи движения считают, что "свидетельствуют" окружающим людям о боге Иегове (вариант транскрипции одного из имен бога). Иеговисты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице. В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу.

 

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Теги:
Секта Экстремизм
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