Региональных победителей "Диктанта Победы" наградили в Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Региональным победителям международной акции "Диктант Победы" вручили заслуженные награды. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая России", в этом году в акции приняли участие почти 2 миллиона человек из России и 60 стран мира. Только в Нижегородской области очно на организованных площадках Диктант написали более 20 тысяч человек.

Участникам предстояло в течение 45 минут ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны. Итоги акции подвели не только на федеральном уровне, но и в каждом регионе. В Нижегородской области были выбраны пятеро победителей, которые правильно и быстрее всех ответили на все вопросы. Награждение состоялось в нижегородском Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Спасибо за то, что проявили интерес к этой замечательной акции, показали блестящие знания истории своей страны, даете пример другим такими высокими результатами! Диктант Победы в свое время создавался как возможность проявить себя, познакомиться с единомышленниками, проверить свои знания по истории нашей страны, событий Великой Отечественной войны. Безмерно рад видеть, как из года в год Диктант пишут все – от мала до велика. Это важно, прежде всего, для молодежи, для связи поколений. Для нашего общего дела – сохранения исторической памяти!" - сказал

депутат Госдумы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов, поздравляя победителей.

С высокими результатами участников поздравил руководитель исполнительного комитета партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов:

"С каждым годом акция объединяет все больше участников. И очень приятно видеть среди победителей таких молодых ребят. Это значит, что наша молодежь знает и помнит историю своей страны. Вы - большие молодцы!"

Знатокам истории вручили благодарственные письма и памятные подарки.

"Я интересуюсь историей, и в следующем году планирую сдавать ЕГЭ по истории. За знания в первую очередь большое спасибо моим учителям. Все задания Диктанта были очень сложные. После того, как ответил на вопросы, сразу зашел в интернет, чтобы проверить правильность своих ответов. По моему мнению, историю своей страны надо знать, потому что это воспитывает человека, формирует патриотизм и поможет ему в будущем", - поделился победитель акции, старшеклассник Гарик Ходжоян.

В Нижегородской области победителями акции в этом году стали: Анна Соловьева (Кстово, 22 года), Ксения Панина (Нижний Новгород, 17 лет), Константин Беляев (Дзержинск, 32 года), Анна Федорова (Нижний Новгород, 18 лет) и Гарик Ходжоян (Павлово, 17 лет).

Международная историко-просветительская акция "Диктант Победы" проводится ежегодно партией "Единая Россия" и движением "Волонтеры Победы" с 2019 года. Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Напомним, 17-летняя ученица гимназии №2 Нижнего Новгорода Алина Леденцова стала победителем акции на федеральном уровне. Торжественное

награждение состоялось на площадке "Музея Победы" в Москве 22 июня.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".