БК "Пари НН" заключил контракт с Александром Хоменко Спорт

Фото: сайт БК "Пари НН"

БК "Пари НН" подписал контракт с разыгрывающим Александром Хоменко. Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Согласно сообщению, ранее Александр Хоменко играл за клуб МБА. За два года, проведенные в команде, он провел 61 игру, набрал 520 очков, совершил 201 подбор и 173 передачи. Вместе с МБА он стал бронзовым призером Кубка России-2022/23.

"Саша будет выступать в «Пари НН» под номером 7. Добро пожаловать в команду!" - говорится на сайте БК "Пари НН"

Как отметил главный тренер БК "Пари НН" Сергей Козин после подписания Александра Хоменко, в новом сезоне разыгрывающий сможет показать стабильно высокий уровень игры.

"Александр поможет нам на позиции разыгрывающего, добавит агрессии в защите и стабильности в нападении. У меня был опыт работы с ним в сборной России, и я знаю его сильные стороны. Мы хорошо знакомы и будем работать вместе, теперь уже в рамках "Пари НН".- сказал Сергей Козин.