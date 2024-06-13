Сбербанк планирует запустить платежи по QR-кодам для туристов в других странах Общество

Представители Сбербанка ведут переговоры с иностранными банками и финансовыми партнёрами из других государств по запуску платежей по QR-кодам. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв.

"Мы уже ведём переговоры с иностранными банками и финансовыми партнёрами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки. Россияне всё ещё сталкиваются со сложностями при попытке купить что-то за границей - такое решение должно им помочь", - пояснил он.

В прошлом году Сбербанк тиражировал онлайн-оплату по карте для граждан РФ в Турции. Такая возможность появилась для туристов в нескольких отелях. Также возможность оплаты по SberPay или QR-коду была распространена на более чем 30 тысяч магазинов, кафе и ресторанов. Теперь банк намерен расширить географию приёма платежей.

Царёв отметил, что клиенты Сбера также могут переводить деньги уже более чем в 30 стран. "Громко мы их не называем, так как направление очень чувствительное", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, также могут обойтись без наличных денег и банковских карт, поскольку для них появилась возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код.

А в конце 2023 года банковские карты платёжной системы "Мир" начали принимать на Кубе.