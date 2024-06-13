Водителей старше 80 лет предложили пускать за руль только после медосмотра

Заместитель председателя Госдумы РФ Вячеслав Даванков (партия "Новые люди") предложил внести изменения в закон "О безопасности дорожного движения" и зафиксировать требование об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет. Телеканал "360" ознакомился с текстом подготовленного парламентарием законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, повторный экзамен на права, а также новое медосвидетельствование российские водители проходят раз в 10 лет после истечения срока удостоверения, а также в случаях истечения срока лишения прав. Для пожилых людей в действующем законе отдельной меры не предусмотрено.
При этом медицинские исследования показывают, что с возрастом у многих людей отмечается снижение остроты чувств и проблемы с кратковременной памяти, ухудшаются зрение, слух, реакция. Всё это приводит к росту риска аварий.
В документе подчёркивается, что введение повторного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет, помогут выявить в том числе заболевания, которые могут повлиять на управление машиной, - это снизит риск серьёзных ДТП и защитит всех участников дорожного движения.Напомним, ранее с похожей инициативой выступили представители Общероссийского общественного движения "Ветераны России", они предложили запретить садиться за руль людям старше 70 лет.
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