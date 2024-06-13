Единый контактный центр "ТНС энерго НН" принял более 650 тысяч звонков с начала 2024 года Общество

За 6 месяцев 2024 года 670 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" воспользовались телефонами Единого контактного центра (ЕКЦ) компании для консультаций по вопросам энергоснабжения.

В среднем ЕКЦ ежемесячно принимает более 109 тысяч телефонных звонков жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

За первую половину текущего года почти 364 тысячи жителей региона передали показания счетчика и узнали необходимую информацию по лицевому счету без соединения с оператором. Более 194 тысяч потребителей решили свой вопрос с помощью голосового помощника. Ещё около 135 тысяч человек выбрали консультацию специалистов. Самыми распространенными были обращения, связанные с передачей показаний, расчетами в квитанции, открытием и переоформлением лицевого счета.

Воспользовавшись современными автоматическими сервисами контактного центра по номеру: 8 (831) 233-09-70, клиенты "ТНС энерго НН" могут круглосуточно:

∙ передать показания;

∙ узнать баланс лицевого счёта;

∙ получить телефоны аварийных служб;

∙ узнать о сроках и способах оплаты;

∙ уточнить информацию о состоянии прибора учёта.

Также работает специальный номер для передачи показаний счетчиков без соединения с оператором: 8 (831) 440-00-04.