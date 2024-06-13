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Общество

Нижегородский доброволец: "Я пошел на СВО и не пожалел. Для меня это ценно"

03 июля 2024 16:28  [113] Общество

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным "Изюм" на передовой специальной военной операции - почти два года. Как сообщает Дом народного единства, защищать Родину он пошел по собственному желанию в октябре 2022-го.

"Я отпраздновал 80-летие отца, через две недели пошел служить добровольцем и не пожалел. Для меня это ценно", - рассказал "Изюм".

Нижегородский боец в недавнем прошлом – менеджер по продаже строительных услуг. На СВО служит в пехоте. Награжден медалью Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества". Был ранен, после госпиталя приехал домой в отпуск. На выплаты за ранение купил детям квартиру.

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Как рассказал "Изюм", его дети пользуется льготами, гарантированными семьям участников СВО военно-социальным контрактом. Сам нижегородец признался, что вместе с боевым опытом приобрел на передовой настоящих друзей, стал более собранным и выносливым, полюбил оружие, которое до спецоперации даже не держал в руках.

"До СВО я с оружием был на "Вы", сейчас - на "ты". У меня теперь, можно сказать, научный подход. На гражданке надеюсь заняться охотой, куплю себе охотничье ружье", - поделился "Изюм".

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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