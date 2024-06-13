Более 10 дворов отремонтируют в этом году в Суриковском микрорайоне Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Суриковском микрорайоне Приокского района летом этого года будет благоустроено 13 дворов.

Как сообщает района администрация, ремонт стал возможным благодаря дотаций от департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Подрядчики уже приступили к работам.

Согласно информации ремонт коснется территории на улицах Терешковой, 2,3,4,5,6,6а,6б,11, Крылова, 14а,16,18 и Сурикова, 16,16а. В настоящее время во дворах на улице Терешковой завершают устанавливать бортовой камень, у некоторых домов подготовлено щебеночное основание входных групп для будущей асфальтировки. Главная цель работ – это расширить существующие проезды.

В администрации Приокского района отметили, что в Суриковском микрорайоне уже проводили благоустройство. Ранее здесь привели в порядок дворы на проспекте Гагарина и улице Сурикова. Кроме того, благоустройство территории продолжается на улице Елисеева, 7,7а. Здесь начали асфальтировать тротуары и входные групп. Также ремонтные работы стартовали во дворах в поселке Стройгаз Приокского района.

Ранее сообщалось, что микрорайон Стройгаз в Приокском районе благоустроят по ФКГС.