Нижегородские метеорологи назвали причиной аномальной жары Азорский антициклон Общество

Синоптики "Верхне-Волжского УГМС"выпустили штормовое предупреждение о том, что сильная жара +35...+36°С ожидается местами по Нижегородской области 3-4 июля.

Как пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Мокеева, сильная жара (+35°С и выше) – это опасное метеорологическое явление, которое представляет угрозу жизни человека.

Такая температурная аномалия в +7...+9°С к показателям климатической нормы – результат влияния Азорского антициклона, который чаще всего в середине лета способствует образованию обширной области высокого атмосферного давления над центральными районами Европейской территории России.

В Нижегородском Гидрометцентре рассказали, что самые высокие абсолютные максимумы температуры воздуха в эти дни в Нагорной части Нижнего Новгорода были зафиксированы 3 июля 1911 года (+33,3°С) и 4 июля 1917 года (+33,5°С).

Кроме того, сильная жара в июльские дни устанавливалась с 5 июля и в пожароопасное лето 1938 года.

Но лидером остаётся лето 2010 года, когда в последнюю неделю июля столбики термометров в Нагорной части Нижнего Новгорода достигали отметок +35...+37°С.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные центра погоды "Фобос", за минувшие сутки в России зафиксировали 38 температурных рекордов. Так, например, на базовой метеостанции столицы на ВДНХ столбик термометра поднялся до +32,7°С, побив прежний рекорд 1917 года; в Луганске воздух прогрелся до +38,7°С, превысив показатель 1991 года сразу на три пункта.