Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
04 июля 2024 11:44  [48] Бассейн "Динамо" в центре Нижнего Новгорода восстановят за 137 млн рублей
02 июля 2024 19:06  [314] БК "Пари НН" заключил контракт с Александром Хоменко
02 июля 2024 16:50  [315] Более 130 видов спорта развивается в Нижегородской области
29 июня 2024 19:22  [434] Нападающий ХК "Торпедо" Никита Артамонов задрафтован в НХЛ во втором раунде
29 июня 2024 12:20  [482] Нижегородский хоккеист Антон Силаев отобран в первом раунде драфта НХЛ-2024
28 июня 2024 13:43  [537] ФК "Пари НН" отправился на предсезонный сбор в Сербию
27 июня 2024 07:24  [429] Василий Атанасов и Богдан Конюшков сразятся со звёздами НХЛ в Матче года
26 июня 2024 13:45  [441] Нижегородская "Норманочка" разгромила соперниц из Аргентины на Кубке Мира по футзалу
26 июня 2024 09:29  [380] Футбольный манеж на Бору готовят к открытию
25 июня 2024 15:29  [384] Нижегородские спортсмены завоевали 26 медалей на играх стран БРИКС 
Спорт

Бассейн "Динамо" в центре Нижнего Новгорода восстановят за 137 млн рублей

04 июля 2024 11:44  [48] Спорт

Фото: Яндекс. Панорамы

Здание бассейна "Динамо" на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется восстановить в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком ремонтных работ выступает государственное предприятие Нижегородской области "Лидеры спорта".

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 137,1 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Контракт был заключен с единственным поставщиком 3 июля. Название компании не раскрывается.

Бассейн "Динамо" был построен в городе Горьком в 1936 году. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии.

Напомним, реконструкция нижегородского стадиона "Водник" может начаться в 2024 году. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Плавание Реконструкция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph