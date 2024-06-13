Бассейн "Динамо" в центре Нижнего Новгорода восстановят за 137 млн рублей

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Здание бассейна "Динамо" на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется восстановить в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Заказчиком ремонтных работ выступает государственное предприятие Нижегородской области "Лидеры спорта".
Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 137,1 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Контракт был заключен с единственным поставщиком 3 июля. Название компании не раскрывается.
Напомним, реконструкция нижегородского стадиона "Водник" может начаться в 2024 году.
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