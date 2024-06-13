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Общество

Глеб Никитин: "Берега наших великих рек издревле славились людьми, знающими и любящими флотское дело"

07 июля 2024 08:17  [82] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников морского и речного флота.

"Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Берега наших великих рек издревле славились людьми, знающими и любящими флотское дело, чувствующими себя на воде как дома. Волжский характер включал в себя такие качества, как верность командному духу, отважность и смекалка, умение не терять себя в самых сложных ситуациях. Сегодняшние речники - достойные преемники тех поколений", - отметил глава региона.

"Во многом благодаря вам удалось не допустить исчезновения речного флота, а затем и запустить процесс его возрождения. Сегодня на реках региона и страны в целом появляются новые суда, развиваются технологии, внедряются новые решения. Но каким бы высокотехнологичным ни было судно, его работоспособность обеспечивают люди – специалисты высокого уровня. От ваших умений и навыков зависит успех всего дела. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! С праздником!" - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Праздники Речные перевозки Флот
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