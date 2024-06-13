Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Фестиваль "Содружество Кремлей России" в Нижнем Новгороде
Нижегородский оперный театр переедет на набережную Волги
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2024 13:43  [64] Лидера молодежного совета АПЗ наградили благодарственным письмом мэрии Арзамаса
05 июля 2024 12:54  [107] МегаФон прокачал связь в Выксе
05 июля 2024 12:26  [130] Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича планируется восстановить в Дзержинске
05 июля 2024 12:13  [132] Молодежный форум ПФО "Метеор" открылся в Нижегородской области
05 июля 2024 11:35  [139] Основы кибербезопасности доступны нижегородцам благодаря проектам Минцифры РФ
05 июля 2024 10:49  [153] Участок дороги на Гребном канале перекроют 7 июля из-за спортивных соревнований
05 июля 2024 10:34  [155] Новое досмотровое оборудование установят на станциях Нижегородского метро
05 июля 2024 10:07  [173] Парковку запретят на участке улицы Буревестника в Нижнем Новгороде с 26 июля
05 июля 2024 08:12  [168] Нижегородский филиал "Т Плюс" опрессовал 79% тепловых сетей Дзержинска и Кстова
04 июля 2024 19:09  [274] Специальная комиссия проверила строительство новой школы на Бору
Общество

Лидера молодежного совета АПЗ наградили благодарственным письмом мэрии Арзамаса

05 июля 2024 13:43  [64] Общество

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод" им. П.И. Пландина

Лидера молодежного совета, монтажника РЭАиП цеха №42 АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" в Нижегородской области Сергея Фомина наградили благодарственным письмом администрации Арзамаса за активное участие в реализации молодежной политики города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония награждения прошла в День молодежи.

Выпускник Арзамасского коммерческо-технического техникума пришел на АПЗ два года назад после армии. По совету друзей вступил в молодежный совет и сразу начал активно проявлять себя во всех акциях и проектах.

"Я и в школе, и в техникуме участвовал в соревнованиях, концертах, играх КВН. Став частью сильной команды молодежного совета, я чувствую огромную поддержку. Все достойные идеи, которые возникают в голове, заводская "молодежка" помогает воплотить в жизнь",- рассказал Фомин.

Сергей Фомин принимал участие практически во всех благотворительных и волонтерских акциях заводской молодежи, среди которых заливка блиндажных свечей, "Георгиевская ленточка", помощь ветеранам, сбор средств жителям Донбасса. Его главный проект – помощь приюту для бездомных животных "Дом с хвостом". Он объединил вокруг себя многих ребят молодежного совета, которые физически помогают приюту и проводят различные акции по сбору средств. Весной этого года он презентовал свой добровольческий проект на молодежном форуме молодежного совета АПЗ.

Лидер молодежного совета также снимается в профориентационных роликах про заводские профессии.

Сергей Фомин признался, что очень благодарен маме за доверие и поддержку во всех его интересах и увлечениях, и он очень гордится своим отцом, который пошел добровольцем на СВО.

Напомним, двух сотрудников АПЗ наградили почетными знаками.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Молодежь Награждение
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2024 15:38  [259] Нижегородский писатель Захар Прилепин получил орден Мужества
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph