Лидера молодежного совета АПЗ наградили благодарственным письмом мэрии Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод" им. П.И. Пландина

Лидера молодежного совета, монтажника РЭАиП цеха №42 АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" в Нижегородской области Сергея Фомина наградили благодарственным письмом администрации Арзамаса за активное участие в реализации молодежной политики города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония награждения прошла в День молодежи.

Выпускник Арзамасского коммерческо-технического техникума пришел на АПЗ два года назад после армии. По совету друзей вступил в молодежный совет и сразу начал активно проявлять себя во всех акциях и проектах.

"Я и в школе, и в техникуме участвовал в соревнованиях, концертах, играх КВН. Став частью сильной команды молодежного совета, я чувствую огромную поддержку. Все достойные идеи, которые возникают в голове, заводская "молодежка" помогает воплотить в жизнь",- рассказал Фомин.

Сергей Фомин принимал участие практически во всех благотворительных и волонтерских акциях заводской молодежи, среди которых заливка блиндажных свечей, "Георгиевская ленточка", помощь ветеранам, сбор средств жителям Донбасса. Его главный проект – помощь приюту для бездомных животных "Дом с хвостом". Он объединил вокруг себя многих ребят молодежного совета, которые физически помогают приюту и проводят различные акции по сбору средств. Весной этого года он презентовал свой добровольческий проект на молодежном форуме молодежного совета АПЗ.

Лидер молодежного совета также снимается в профориентационных роликах про заводские профессии.

Сергей Фомин признался, что очень благодарен маме за доверие и поддержку во всех его интересах и увлечениях, и он очень гордится своим отцом, который пошел добровольцем на СВО.

Напомним, двух сотрудников АПЗ наградили почетными знаками.