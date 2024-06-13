Нижегородский писатель Захар Прилепин получил орден Мужества

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Нижегородский писатель, подполковник Росгвардии, заместитель командира полка "Оплот" Захар Прилепин получил орден Мужества. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Церемония награждения Захара Прилепина прошла вчера в Кремле. Награду ему вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кроме того, министерство обороны России наградило его медалью "За укрепление боевого содружества".
Напомним, Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии в августе 2023 года. Тогда же он был назначен заместителем командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот" по военно-политической работе.
СПРАВКА:
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) - российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области.
После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.
В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.
В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.
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