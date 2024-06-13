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Политика

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил орден Мужества

04 июля 2024 15:38  [118] Политика

Фото: Telegram-канал Захара Прилепина

Нижегородский писатель, подполковник Росгвардии, заместитель командира полка "Оплот" Захар Прилепин получил орден Мужества. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Церемония награждения Захара Прилепина прошла вчера в Кремле. Награду ему вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, министерство обороны России наградило его медалью "За укрепление боевого содружества".

Напомним, Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии в августе 2023 года. Тогда же он был назначен заместителем командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот" по военно-политической работе.

СПРАВКА:
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) - российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области.

После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

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Теги:
Захар Прилепин Награждение
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