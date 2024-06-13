Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более 700 тысяч монет Общество

Всероссийская акция "Монетная неделя", которая проходила с 20 мая по 2 июня, позволила вернуть в оборот в Нижегородской области более 700,5 тысячи монет на общую сумму более 3,1 млн рублей. Такие меры позволяют сократить затраты на чеканку, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Больше всего нижегородцы принесли в банки монет номиналом 10 рублей. Далее по количеству сданных монет шли номиналы 1 рубль и 2 рубля.

По условиям "Монетной недели", граждане могли зачислить принесенную мелочь на банковский счёт или без комиссии обменять её на банкноты.

В Волго-Вятском банке рассказали, что акция всегда вызывает интерес со стороны граждан. Так, по всей стране люди вернули в оборот 135 млн рублей, сдав более 31 млн монет.

Например, житель Удмуртии 5 раз приходил в банк, чтобы сдать монеты номиналом 1 и 2 рубля на общую сумму более 59 тысяч рублей — это порядка 175 кг.